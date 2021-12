Mezitím se na jevišti připravila zpěvačka Jana Ryklová, která zazpívala s dětským sborem písně Už z hor zní zvon a Somewhere in my memory.

Dalším účinkujícím byla slovensko-maďarsko-česká zpěvačka Dargi. Ta začala své vystoupení písní od Věry Martinové Ó pane náš a poté následovala píseň Heart od skupiny Alone.

Po ní vystoupila legenda českých rockových zpěváků Dan Horyna, zpěvák kapely Merlin. Dříve účinkoval v kapelách Benefit a Vitacit, jenž zazpíval písně Zpověď od Benefit a Já chci se ptát těch králů od kapely Vitacit.

Veronika Wildová si pro tento večer vybrala svou píseň Huňatá lýtka, svoji bublinovou show předvedla principálka Dana Jungová.

Ani Josef IX. si nenechal ujít své vystoupení a zahrál písně Zamilovaná, při které pozval mladé dívky na pódium. Následovala píseň Vlny, jíž zazpíval v duetu s Veronikou Wildovou. Na závěr jeho vystoupení zazněla píseň Dárek vánoční s Janou Ryklovou a dětským pečecko-poděbradským sborem.

Erik Jung přinesl do zimního večera teplo ve formě ohnivé show, při níž mimo jiné žongloval s ohněm či vrhal oheň z úst.

Muzikanti z Městské hudby Františka Kmocha nabídli publiku Pohádkové Vánoce

Petr Bašus, frontman kapely Telegraf, přijel se svou partou kamarádů, aby zahráli a zazpívali píseň Legenda. Jako poslední vystoupily Poděbradské mažoretky.

Na závěr Martin Sýkor, starosta Radimi, popřál všem zúčastněným krásné svátky.