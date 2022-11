Obrazem: Stovky dětí si zpívaly písničky s Kájou, asistoval u toho Bambuláček

Obava, že muzikanti a fotografové budou hrát přesilovku před návštěvníky se ukázala jako lichá, několik desítek fanoušků nakonec dorazilo. A užilo si perfektní koncert hodně tvrdé kapely používající odkazy k blues s dominantním zvukem kytar osvěžovaným klávesami a syntetizátorem.

Čtveřice dala do hraní úplně všechno. Kromě osvědčených pecek jako úvodní Leave Me Alone či Best For You měli posluchači možnost slyšet i ochutnávku pěti skladeb z nové desky, která vyjde jen za pár týdnů. Fanoušci, kteří se výborně bavili, tleskali pochopitelně po každé písničce, na závěr si vykřičeli a vytleskali ještě jeden přídavek a šli si od propoceného frontmana Adama Krofiána koupit tričko kapely.

Hrát na plno i pro nezaplněný sál

„Včera jsme zase po delší době operovali s The Atavists v kolínském kulturáku. Hrozně mě to bavilo. Nás všechny to baví. Furt je to dobrý. Baví nás hrát. Měli jsme teď dvakrát po sobě smůlu na zrušený koncert. To prostě nechceš. Mrzí mě to. Slýchám to teď z více stran. Málo prodaných vstupenek v předprodeji a tradá… Nechceme to tak. Přemýšlím, jestli jsem si někdy v životě na maloměstě koupil v předprodeji lístek na kapelu z garáže. Nekoupil. Proč bych to dělal? Jestli jsem v téhle kapele kromě Adamových pecek na něco hrdý, tak na to, že jdeme vždycky za každou cenu do plných, lidi/nelidi. Budeme hrát stejně intenzivně v klubu pro deset lidí jako pro zaplněnou halu,“ napsal na svůj facebookový profil hned druhý den po koncertě bubeník Adam Jánošík. Oboustranné nadšení v sále kolínského Komorního sálu jeho slova jen potvrdilo.