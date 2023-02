Ani tady nechybělo v úvodu video obou třid, v nichž si slušné herecké party včetně dialogů zahráli oba třídní učitelé Jindřich Synek mladší i Petr Mazura, nekonal se ale žádný nástup budoucích maturantů v kostýmech, takže nebylo nutné čekat, až se převlečou do společenských šatů, oblečeni v gala už totiž sledovali videoprojekci. Ale to neznamenalo, že by chyběl program.