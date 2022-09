Pak už žánrovou výhybku přehodila kapela Něco z Týnce nad Labem produkující žánr chacha beat, čím dále více oblíbenější u dětí, ale drsnější slova tentokrát zpěvák Honza Mariánek v písních neměnil.

Tvrdší a nadupanější tvář rocku předvedl následující kolínský KriminalRoman včetně písniček z poslední a aktuální desky V přístavních krčmách. Kytaristé Jiří Červín a Miroslav Káninský si říkají Duo Jazz a často tento festival zahajovali, teď své úpravy hudebních standardů přehrávali dospělému publiku, zatímco v nedalekém parku děti bavilo Přátelské divadlo Jitky Novákové s hrou s loutkami a písničkami Jak Kolodějíček vyléčil mochomůrku.

Sabina Uxová se doprovázela na dvanáctistrunnou kytaru a potěšila publikum nejen písničkami od kapely Creedence Clearwater Revival, ale i několika vlastními.

Před pódium fanoušky dostala až kolínská punková kapela Prasákův gauč i se stále aktuální písní o anglické královně a našem prezidentovi.

Zatímco více méně místní Six Pastels si postavili vlastní aparaturu v rohu zahrádky a vzápětí bavili fanoušky vlastními bigbítovými písničkami, zvukař Láďa Dousek stěhoval aparaturu.

Uvnitř v sále pak program zahájil největší tahák celého dne, kutnohorský bard Luboš Pospíšil, tentokrát s triem Poesis tvořeného kromě něj ještě manželi Pavlou a Jiřím Černými hrajících na jeho poslední sólové desce Poesis beat. Roli hlavní hvězdy festivalu splnili dokonale, s perfektně sladěnými vokály, nádherně znějícími kytarami a písněmi nejen ze zmíněného alba jako Jak lady Jane nebo V Blues Café, ale i největšími hity mnohaleté Pospíšilovy kariéry Tenhle vítr jsem měl rád, Marilyn, goodbye či Píši vám, Karino rozezpíval a v několik případech i roztančil sál.

Kolínský Los Utřinos to po nich neměl vůbec lehké, ale vypořádal se s tím se ctí – frontman Jaroslav Dvořák zpíval ještě hlubším hlasem než jindy, pod šlapající rytmikou znovu dorazivší Jiří Červín sázel jedno kytarové sólo za druhým a vše saxofonem podmalovával Petr Mach. „To byl jeden z nejlepších koncertů, co jsem s nimi zažil,“ chválil fanoušek Márty.

Muzikanti přeloučské kapely Gamba Blues Band se i v pozdním čase oblékli do sak a kravat, nasadili klobouky a hudebně pak do detailu promakané bluesové standardy.

Až o půlnoci pak vběhla na pódium smečka okolo zpěváka, textaře, výtvarníka a v tomto případě ještě dirigenta Standy Diviše říkající si už čtyřicet let Krásné nové stroje. Jednoduché slogany zpívající o čekání na Palmovce, autě Felicii či sestře, co měla ráda vorvaně a k nad klávesovou linkou štěkající trubka a saxofon, to jsou značky, které spolehlivě rozhýbou každý sál.

Navzdory pozdní hodině ještě dost lidí zůstalo jen tak na poslech, ale byli i tací, kteří pod pódiem tančili. Celou pestrou hudební nabídku ještě doplnilo na grilu se opékající prase, rozlévaný burčák či výborně ošetřené pivo. I proto si na Dožínky, přestože se jejich program časem příliš neinovuje, nachází cestu stále více spokojených fanoušků.

