Jedna z dvanácti zastávek punkového cirkusu se odehrála na svátek Josefa v kolínském Městském společenském domě. Turné je pojmenované po aktuální desce Punk rock rádio kapely The Fialky, která ale v Kolíně zahrála až poslední. „V každém městě máme jiné pořadí kapel,“ svěřil se manažer celé akce Aleš Uhlíř.

V Kolíně se začínalo dokonce ještě o hodinu dřív než v jiných městech, místní pořadatelé totiž ke čtveřici zúčastněných skupin přidali ještě domácí partičku říkající si Prasákův gauč. Ta měla naladit scházející se fanoušky, ale někteří z nich přišli přímo na ně a s chutí si jejich set užili.

Covid nejenom že odsunul celé turné o dva troky, ale ohrožuje koncerty pořád – z důvodu onemocnění nemohl přijet kytarista P.P.

Cvok, muzikantská a pěvecká opora následující kapely Dilemma in Cinema, ale i člen Totálního nasazení. První z nich si s tím poradila tak, že z doprovodného vokalisty udělala sólového zpěváka a ten nezklamal. Totální nasazení je pak historicky zvyklé koncertovat ve třech a fanoušky potěšili nejen titulní skladbou své poslední desky Kazoo or die, ale i dalšími už zlidovělými peckami jako jsou Zloděj z Bagdádu, Australská, Balkánská, Romská či letitá Oseloví ptáci. To už zaplněný sál s chutí tančil a ti ještě více rozkurážnění pod pódiem pogovali.

Pražští Nežfaleš slaví letos dvacet let své existence a svým fanoušků nabídli nejen průřez napříč repertoárem, ale i prodávané nejnovější album Šminky padlejch královen ve vinylové podobě.

Tečku povedeného hudebního večírku udělala před půlnocí další pražská kapela The Fialky jejíž hity si zpívaly především dívky oblečeny v kapelních tričkách pod pódiem, došlo ale i na skoky mezi fanoušky.