Senátor Pavel Kárník zase odtajnil výherce divácké soutěže Miss kočka, kterou se stala kočičí dáma jmenující se Shogun Sky Maine Treasures plemene mainská mývalí chovatelky Heleny Paličkové z obce Žeretice u Jičína.

Očkování koček proti vzteklině není povinné. Jedná se ale o vhodnou prevenci

Porota ve složení Jaroslav Pánek a Lena Venclíková z České republiky a polské zástupkyně Grazyny Laskowské – Malagy z celkem čtyř kategorií vybrala třicet dva vítěze. Titul čtyř nejlepších, a tedy Best of Best si odnesla zvířata čtyř majitelů z Prahy a to Lindy Illevové, Ludmily a Romany Matoušových a Ladislava Zálichy a Heleny Sukové z České Třebové. Jejich čtyři miláčci se pak na pódiu utkali o titul absolutního vítěze, kterým se stala kočka Wick White Witch chovatelky Lindy Illevové.

Majitelé všech zvířat umístěných na stupních vítězů si odnášeli nejen poháry, ale i pytel krmení a mnoho dalších věcných cen. Speciálním hostem klání byla kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová, jejíž přednášky a besedy přilákaly tolik zájemců, že zaplnili všechny připravené židle ve třech saloncích.