Podívejte se: Na Zastávce v Radimi řádili Kiss a Markýz John

Václav Šolta

/FOTOGALERIE/ Na Zastávce v Radimi vystoupila v pátek 21. července legendární kapela KISS czech company. I přes počáteční nepřízeň počasí se před pódiem sešlo několik desítek fanoušků této kapely. Kiss zahráli hity jako Let Me Go R´n´R, Crazy Crazy Nights, I Was Made for Lovin´You, Lick It Up a zakončili písní Deuce.

Vystoupení legend se na Zastávce v Radimi konalo v pátek 21. července. | Foto: Václav Šolta