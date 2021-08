Dalším, kdo koncertoval na radimské zastávce, byla v pátek 20. srpna bigbítová kapela z šedesátých let s názvem Markýz John.

Z koncertu kapely Markýz John na zastávce v Radimi. | Foto: Václav Šolta

Jako předkapela vystoupila hlinecká skupina Only Two, kterou tvoří jen dva členové. Tereza Kozlova se svým piánem a Michal Němeček, který hraje na kytaru. Tito dva mají ve svém repertoáru převážně pomalé a taneční písně od českých i zahraničních interpretů. Rozloučili se vlastní písničkou Every Night.