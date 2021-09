Mezi návštěvníky se ocitl do metalového trička oblečený i kolínský senátor Pavel Kárník. O hudební osvěžení se postarala kolínská rocková kapela KriminalRoman. Výstava nazvaná Emporium smrti je k vidění v otevírací době společenského domu až do středy 13. října.

Zajímavou výstavu obrazů Santa Franiela v Komorním sále Městského společenského domu v Kolíně nahradila od předposledního zářijové středy neméně zajímavá expozice Kolíňáka Tomáše Štědrého. I on zažil úplně první vernisáž ve svém životě, navíc se sám nepovažuje za žádného výtvarného umělce a své artefakty vyrábí pro filmové produkce, únikové hry i soukromé zájemce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.