Už v deset hodin dopoledne se sešli v Komenského parku, kde nedělní program odstartovala kapela Skleněnka, zatančila i romská mládežnická skupina Čercheničky a pak bavili Bojané z Dolních Bojanovic. Ti nejenom že se do půlnoci předchozího dne starali o hudební náplň tradiční tancovačky na Karlově náměstí, ale než dorazili do parku, zahráli ještě pod okny kolínského seniorského centra SeneCura. „Přivezli jsme sem sto třicet židlí a všechny jsou obsazené,“ byla nadšená Jana Homolková mající v neděli scénu v parku na starosti. A to ještě mnoho dalších příznivců sedělo na lavičkách ve stínu dál od centra dění.