Od patnácté hodiny na ledě sehrál přípravný hokejový zápas A tým SC Kolín s rakouským mužstvem EC Red Bull Salzburg, o tři hodiny později se pak na tom samém hřišti utkali ve vzpomínkovém zápase na zemřelého trenéra Bohumila Lupínka členové B týmu s exhráči SC Kolína. No a ve stejný čas začal na prostranství za zimním stadionem malý hudební festiválek, to vše za jednu vstupenku v ceně pouhých sto padesáti korun.

Hudební program odstartovala kolínská punková kapela Prasákův gauč, jejíž lídr, zpěvák a kytarista Jiří Kadlec patřil dlouhá léta také k oporám hokejového týmu. Na kytaru si v kapele po dlouhé době zahrál její zakladatel Jaromír Kupr. „Jsem tu jako záskok, dali jsme dvě zkoušky a vše se okamžitě vrátilo. Ale je to opravdu jen pro tento jediný koncert,“ vyznal se muzikant.

Skupina říkající si Rissla kombinuje metal s vážnou hudbou, na basovou kytaru v ní hraje David „Adis“ Adamec působící i ve skupině Blue Bucks a zpěvačka Romana Kohoutová kdysi začínala s Jiřím „Mariem“ Kampem v kapele Mallström. „Slyšel jsem je poprvé a moc se mi líbili, jen škoda, že zpěvačka žene svůj vokál jen do výšek, mohla by jít občas i níž,“ zhodnotil jeden z přítomných muzikantů.

Romana Kohoutová své vystoupení ozvláštnila i drobnými rekvizitami jako byly červený klaunský nos, paraplíčko či velké lízátko, zatímco ty malé opravdové rozdávala nejen dětem.

Vrchol patřil kapele, která se kdysi pojmenovala právě po hokejovém mužstvu Blue Bucks a to nejen díky tomu, že její zpěvák a autor většiny repertoáru Jiří „Mario“ Kampe tento sport provozoval. „Já nosil modrý dres, červený nikdy, a to mě červení taky chtěli do týmu,“ vtipkoval Kampe při odmítnutí nabízeného hokejového trička od jednoho z fanoušků.

Modří kozlové mají pořád v Kolíně svoji fanouškovskou základu, takže se od první písničky vytvořil pod stříškou, na které se celá mini přehlídka uskutečnila, kotel fanoušků, kteří si s chutí zazpívali všechny největší hity kapely, jež tentokrát přidala i několik novinek. „Máme tu zázemí, koupili jsme stánky na občerstvení a už dva roky jsem museli odložit velký hudební Kozel Fest s kapelou Škwor. Tak tohle byla taková malá náplast. V podobných akcích bychom chtěli pokračovat,“ řekl Luboš From z vedení hokejového sportovního oddílu.