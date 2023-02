Malí diváci si tak zopakovali zvířátka v Africe i ty žijící u babičky na vesnici, naučili se počítat tečky na berušce, vyjmenovali měsíce i roční období a připomněli si, že na koloběžku nebo kolečkové brusle patří helma a chrániče. To vše zábavnou a nenásilnou formou. Nakonec v sále děti tančily a mohly se s maskoty Rarášků i společně vyfotit.

Sál společenského domu se změnil na Bradavice, kouzlil Harry Potter

Na cestu do školky dostaly učitelky pro každé dítě samolepku a do jednotlivých tříd pexeso. Zhruba za měsíc do stejných prostor opět pro školkové i školní děti přijede první česká Popelka Eva Hrušková se svým loutkovým divadlem.