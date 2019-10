Počasí přesunulo oslavu Dne seniorů z náměstí do společenského domu

/FOTOGALERIE/ Již v neděli na základě předpovědi počasí rozhodli organizátoři z kolínského městského úřadu o přeložení pravidelného setkání ke Dni seniorů z kolínského Karlova náměstí do velkého sálu Městského společenského domu. A to rozhodnutí se ukázalo jako prozíravé, protože pondělní ráno 30. září začalo výpadkem elektřiny v mnoha kolínských domácnostech a celý den foukal silný vichr, v němž by stánky na náměstí rozhodně neobstály.

Z oslavy Dne seniorů v Městském společenském domě Kolín. | Foto: Deník / Zdeněk Hejduk