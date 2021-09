Vzhledem ke konání velké podobné akce v Praze, dorazilo tentokrát méně těch, kteří své zboží nabízí, naopak přišlo více zájemců o koupi a prodej, někteří úplně poprvé.

„Prodali jsme jednu sérii známek za sto dvacet korun, když si vzpomenu, kolik hodin jsme nad sbírkou s manželem po večerech strávili…,“ povzdechla si jedna starší dáma, která přišla v doprovodu dcery. Ty ale dostaly kontakt na dalšího profesionála, který jejich celou sbírku ocení.

Jako tradičně se v nabídce nacházely především pohledy, mince a známky, zklamaný tedy odešel malý sběratel zajímající se o odznaky. „My tu rádi přivítáme i širší sortiment, klidně i třeba ten spadající do ranku blešího trhu, ať je nabídka co nejširší,“ upozorňují už několik let pořadatelé z vedení společenského domu.