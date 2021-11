V prostorách fary, kde budou snímky následně tři měsíce ke zhlédnutí, se po mši bude možné seznámit s autorkou i se zástupci organizace Cerebrum, která pomáhá osobám po získaném poškození mozku a jejich rodinám.

Asociaci založili v roce 2007 rodinní příslušníci osob, které utrpěly těžké poranění mozku. Aktuálně pomáhá klientům, kteří potřebují pomoc psychologa, logopeda, fyzioterapeuta. Forma pomoci je neakutní péče individuálními či skupinovými terapiemi. Hlavním cílem je zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poškození/poranění mozku a možnostech rehabilitace.

„Poskytujeme poradenství v této oblasti a provádíme vlastní terapeutickou činnost u klientů v domácím prostředí. V našem týmu je psycholog, ergoterapeut, logoped, poradce pro pečující a osoby s vlastní zkušeností s tímto onemocněním. Našimi klienty jsou lidé po mozkové příhodě (iktus), po úrazech (nehody, pády při sportu a podobné) nebo s následky po léčbě zhoubných chorob. Snažíme se poskytovat pomoc a radu také rodině klienta, jeho pečovatelům a příbuzným,“ říká ředitelka Jana Bára Dobrkovská.

„Po propuštění z nemocnice se velká většina pacientů dostane do situace, že odchází do domácí péče bez plánu jak postupovat doma, přetížený nemocniční personál zřídka poradí, jaké má pacient možnosti, přitom rehabilitace zahájená co nejdříve má významný vliv při následné péči,“ vysvětluje ředitelka s tím, že pro nedostatek služeb tak může pacient skončit třeba v psychiatrické léčebně nebo v ústavu pro osoby s mentálním postižením. Tato zařízení nicméně nejsou pro jejich stav ani určená ani jim zde není možné nabídnout adekvátní pomoc.

„Pokud se rodina rozhodne o dotyčného pečovat sama, poskytnutá podpora nebo asistence je téměř nulová a postupně tak dochází k naprostému vyčerpání a mnohdy rozpadu těchto rodin. V současné době v České republice je velmi omezený počet možností specializované a ucelené rehabilitace. Cerebrum reaguje na tuto situaci a snaží se vytvářet systém následné péče v rozsahu a objemu, který umožňují aktuální přidělené dotace a finanční prostředky,“ dodává.