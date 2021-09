Po dívčí kapele Vesna vystoupí v Kouřimi Thom Artway. Představí své Solo

/FOTOGALERIE/ Po vystoupení dívčí kapely Vesna se do Zahrady čp. 9 v Kouřimi chystá Thom Artway. Zpěvák, písničkář a pouliční umělec, vlastním jménem Tomáš Maček, se na české hudební scéně objevil před osmi lety, kdy byla jeho písnička Towards The Sun vybrána do filmu Křídla Vánoc.

Z koncertu dívčí kapely Vesna v Kouřimi. | Foto: Josef Sýs

Jako rodák z moravských Vlachovic odešel do Prahy, kde zpíval a hrál na kytaru v ulicích, zejména na Kampě. Následně se vydal do Irska za prací (pracoval na farmě) a začal skládat instrumentální kompozice, následovala téměř půlroční cesta po Austrálii a Novém Zélandu, kde také hrál a zpíval na ulicích. PODÍVEJTE SE: Radim rozduněla kapela Keks Přečíst článek › Své Solo představí Thom Artway v Kouřimi v sobotu 11. září od 20.30 hodin. Zahrada s nápoji a grilováním bude otevřená od 18.30 hodin a příchozím se představí i nově otevřená zahrada a stodola.