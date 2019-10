Klubko s nití podporuje převážně děti a seniory nacházející se v tíživých situacích, ženy ve spolku sdružené háčkují a šijí hračky, dečky a spousty dalších ručně vyráběných výrobků, spolupracují i s ženskými věznicemi Velké Přílepy a Světlá nad Sázavou, kde se vězeňkyně zapojují do těchto ručních prací. I tyto výrobky bylo možné na plese zakoupit.

Heleně Smrkovské se na bál podařilo tradičně dostat spoustu osobností, moderoval jej David Skrbek, v úvodu a na konci salsu vyučoval tanečník říkající si Salsito, zazpíval moderátor a spisovatel Libor von Baselides, písničky Ivety Bartošové připomněla zpěvačka z regionu Lucie Třešňáková.

První, kdo ale rozparádil přítomné a zaplnil parket, byl Marek Černoch, syn slavného zpěváka Karla Černocha a nevlastní bratr vokalistky kapely Monkey Business Terezy, pilot a bývalý politik, který ale také slušně zpívá. Publikum roztančil nejen slavným Zrcadlem nebo nádhernými pomalými Popelkami z repertoáru svého otce, ale u třeba Smoke On The Water od Deep Purple. Program sliboval i dražbu obrazu malířky Dany Gregorové. Coby nesmrtelný Freddie Mercury zazpíval Jarda Břeský a k tanci až do rána vyhrávala kapela Bohemicca. Nechyběly ani tradiční plesové atributy jako raut, tombola, v níž každý los vyhrával či fotokoutek.

Klubko s nití pomáhá, z. s.

Klubko s nití pomáhá je zapsaný spolek, který podporuje převážně děti a seniory, kteří se nacházejí v tíživé situaci. Klubko s nití pomáhá bylo založeno v roce 2015 paní Helenou Smrkovskou, která žije v Kamhajku u Kolína. Spolek sdružuje několik desítek žen po celé České republice. Jejich činností je háčkování a šití hraček, deček, interaktivních deček a spousty dalších ručně vyráběných výrobků. Klubko s nití pomáhá spolupracuje také s ženskými věznicemi a to konkrétně Velké Přílepy a Světlá nad Sázavou. Ženy z věznic se aktivně zapojují do háčkování a šití hraček a ostatních výrobků pro děti a seniory.