Až poté pozval moderující Jakub Vojtek na parket maturanty, kteří nejdříve promítli své maturitní video a poté vystoupili se svým předtančením. Vše ve stylu rockové kapely Queen. Ve videu zářila studentská skupina na pódiu Starých lázní, aby pak i s fanoušky a bodyguardy přes obchodní centrum Futurum dorazila až do Městského společenského domu v Kolíně, kde se ples pochopitelně odehrával.

Předtančení pak bylo ve stylu slavného klipu na píseň I Want to Break Free, v níž se zpěvák Freddie Mercury převléká za uklízečku. Kluci si tak nasadili na hlavy barevné paruky a do rukou vzali košťata. Vše vrcholilo pochopitelně hymnou vítězů We Are The Champions a předáváním šerp z rukou třídního učitele Františka Pražáka, ředitele školy Jaromíra Kratochvíla a jeho zástupce Jaroslava Proroka.

I přípitek byl osobitý, tradiční šampaňské v dlouhých skleničkách převážně pánská třída vyměnila za pivo v půllitrech s logem školy. O program mezi koncem předtančení a začátkem nástupu se postarali tanečníci – pár David Šolc a Martina Ulrichová a samotná Simona Dejmková, všichni z tanečního klubu CrossDance a taneční skupina Endolino.

K tanci vyhrávala kapela Paragraf 202 se zpěvačkou Janou Bechyňovou, pole dance, nebo li tanec u tyče, o dvaadvacáté hodině předvedla Lucie Šimková, o půlnoční překvapení se pak postarali opět sami maturanti.