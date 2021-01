„První z akcí máme naplánované na únor, všechno jsou to přesunuté pořady. Na podzim jsem všechno stopli a doufali, že snad v únoru. Naplánovaného toho máme spoustu, ale jak to dopadne, nikdo neví,“ poznamenal ředitel Městského společenského domu v Kolíně Zdeněk Hejduk.

Opatření proti šíření nákazy letos zhatila i plesovou sezona. Také zimní maturitní plesy, na které se studenti čtyři roky těšili, se přesunuly na červen. Tedy až po maturitách. „Je to velká nejistota. Po uvolnění protiepidemických opatření pak samozřejmě nebude možné, abychom nacpali pořady na každý druhý den,“ dodal Hejduk, který by za normálních okolností byl v těchto dnech v jednom kole, protože by chystal velký ples města Kolína.

Kulturní dům Svět v Českém Brodě má podle produkční Kláry Tesaříkové naplánovaný program na celý rok, jen čeká na rozvolnění. „Některé akce jsou přesunuté, vstupenky na ně prodané. A pak jsou představení, která ještě neměla žádnou propagaci a možná se budou muset přesunout, aby byl čas na prodej lístků,“ uvedla Tesaříková.

„Bojíme se únorové a březnové termíny pořadů zveřejnit, abychom za čtrnáct dní neříkali: omlouváme se, přesouváme. Je to strašně komplikované,“ dodala českobrodská produkční.

V Pečkách se kulturní dům stále opravuje, takže nejbližší pořady chystá jeho vedoucí Lukáš Hanzelín až na léto. „Od září bych byl rád, kdybychom se rozjeli naplno, ale situace není příznivá. Během prázdnin by se snad alespoň promítání letního kina mohlo uskutečnit,“ řekl s nadějí Hanzelín.

Jak bude letošní rok vypadat, netuší ani v Regionálním muzeu v Kolíně. „Výstavní plán máme v troskách, nevíme, co bude. Aktuálně řešíme prodloužení výstav, které jsme stihli otevřít v dvoutýdenním mezidobí, tedy Sladkosti na Kolínsku a Umění ve službách reklamy, to je moc pěkná výstava, zajímavá nejen z regionálního hlediska,“ připomněl ředitel muzea Vladimír Rišlink.

Výstavy, které měly končit v únoru a v květnu, dosud skoro nikdo neviděl, protože muzeum je v rámci krizových opatření stále zavřené. „Patrně výstavy prodloužíme do léta, tím se ale zase celý výstavní plán bude muset změnit. Počítáme s dalšími výstavami, ale plánuje se špatně, když nevíme, co bude,“ dodal Rišlink.