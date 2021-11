Desítky příznivců, které nakonec ale dorazily, si koncert užívaly, od začátku tleskaly do rytmu a zpívaly společně se zpěvačkou. „Děkuji vám všem statečným hrdinům, kteří jste dorazili,“ přivítala je zpěvačka, která mezi písničkami příliš nehovořila.

Koncert za doprovodu rockové kapely Amsterdam zahájila skladbou Motorest, jednou z nejrockovějších písniček z jejího repertoáru, která ji kdysi proslavila. Následovala ji Slzy ve vaně otevírací naopak její poslední desku pojmenovanou Blázni a natočenou právě s Amsterdamem a za autorského přispění muzikantů z této kapely.

Novinek zaznělo ten večer více, třeba právě ona titulní nebo A víc mě nečekej. Fanoušci se samozřejmě těšili na největší pecky a dočkali se jak Jedem dál, když v duetu Petra Jandu zastoupil klávesista Pavel Lochman, Není nám už sedmnáct či vypalovačky JáMy.

„Touhle písničkou bych chtěla vzpomenout na ty, kteří mi v mých začátcích nejvíce pomohli, a to na Zdeňka Rytíře a Otu Petřinu, věnovala bych ji kamarádovi, který nás včera opustil. Meky, pozdravuj tam,“ uvedla s pohledem vzhůru písničku Kaleidoskop, a i potlesk přítomných uctil zemřelého Miroslava Žbirku.

„Říká mi tu zvukař, že odešla jedna z beden, tak co říkáte, uděláme přestávku,“ dala Petra Janů průchod demokracii, což fanoušci odmítli a vyžádali si opakování písničky Moje malá premiéra, kterou kytaristi doprovodili na akustické kytary a zvukaři mezitím reproduktor vyměnili.

Závěr koncertu obstaraly písně Říkej mi, Už nejsem volná a Pár slov od zpěvačky Cher a vytleskaný přídavek To máme mládež. „Omlouvám se, ale fotit se tentokrát nemůžu, pokud budete chtít něco podepsat, kluci od stánku mi to doručí do šatny. To víte, jsem ohrožený druh,“ omluvila se zpěvačka z přímého styku s fanoušky, kterým se ale přesto snažila vyhovět. Což využil i jeden z nich, který se dostavil s obalem od vinylové LP.