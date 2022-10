Zároveň přiblížil techniku tvorby většiny vystavených děl. „Je to poměrně jednoduché, není to klasická kresba, ani malba, spíše kombinace obojího, kamarád výtvarník o nich říká, že to jsou ty moje šmouhy,“ rozesmál opět zaplněnou výstavní síň.

Obrazem: Výtvarník Pavel Rajdl oslavil osmdesátiny, vystavuje v kolínské galerii

Kromě jednoho obrazu vznikla všechna vystavená díla v uplynulých dvou a půl letech. „Na můj vkus jsem jich sem umístil až moc a stejně jich ještě dost zbylo,“ dodal Pavel Rajdl.

Hudebně povedenou vernisáž ozvláštnila klarinetistka Vendula Růžičková, kterou ve skladbě A Dur Wolfganga Amadea Mozarta doprovodila klavíristka Marie Poklopová.

Výstava nejen obrazů a kreseb, ale i keramiky je k vidění až do konce letošního roku.