Di’Anno jede společně s dvěma brazilskými kapelami turné pojmenované The Best Resurrection Tour 2023 a navzdory poměrně zdevastovanému stavu se vůbec nešetří – třeba ve dnech 21. – 28.listopadu koncertoval v rodné Británii každý den a všechna tato vystoupení byla vyprodaná. Následně se pak přes Řecko, Belgii, Holandsko a Německo octil na zastávce v Kolíně, druhý večer pak už měl naplánovanou italskou Padovu, letošní evropské turné končí 17. prosince v již dopředu vyprodaném koncertě v Paříži a po Novém roce vyráží do Austrálie.

Večer otevřely dvě brazilské kapely, Electric Gypsy a Noturnall, obě s výbornými zpěváky. Jak Guzz Collins, tak Thiago Bianchi výborně spolupracovali s publikem, nechybělo plácání si s těmi v prvních řadách nebo skoky mezi fanoušky či závěrečná společná fotka včetně rozvinutých českých a brazilských vlajek. Muzikanti z obou kapel pak doprovodili hlavní hvězdu, která se pohybuje na invalidním vozíku, takže jej na pódium vynesli čtyři statní chlapíci. Stačilo ale, aby zaznělo úvodní intro a následná vypalovačka Wrathchild z repertoáru raných Iron Maiden a sál byl na nohou.

V Kolíně vystoupil metalový zpěvák Paul Di’Anno.Zdroj: Deník/Zdeněk Hejduk

Kolín samozřejmě není Edinburgh, takže vyprodáno nebylo zdaleka a i když dorazili fanoušci tvrdé muziky z celé republiky, z nichž někteří se ubytovali ve stejném hotelu, aby byli svému oblíbenci co nejblíže, na úplné zaplnění i přepaženého sálu to nestačilo. Přesto ti kdo přišli, mezi nimiž byla i spousta regionálních muzikantů a i několik dětí, vytvořili perfektní atmosféru. Nechyběly skladby jako Killers, Phantom of the Opera nebo Prowler, všechny, co ten večer zazněly, byly z repertoáru kapely, se kterou Paul nazpíval první dvě desky, než jej spoluhráči z důvodu jeho lásky k drogám a alkoholu vyměnili za Bruce Dickinsona.

Toho později nahradil Blaze Bayley, i ten si už, a dokonce dvakrát, pódium společenského domu vyzkoušel. Po poslední akordu se samozřejmě před šatnou Paula Di’Anna vytvořila fronta zájemců o autogram a společnou fotku. Což se podařilo jen prvním šťastlivcům, poté byl již zpěvák příliš unavený. „Parádně jsem si to užil. Kdy by mě napadlo, když jsem za vlády komunistů, v časech, kdy se nikam nesmělo, poslouchal tyhle první metalové desky, že jejich zpěváka uvidím a uslyším doma v Kolíně. Už jsem tu zažil i Blaze Bayleyho a já věřím, že i ten Bruce Dickinson jednou do kolínského kulturáku dorazí,“ smál se jeden z nadšených fanoušků.