Jako všechno dění v současnosti, i tento malý divadelní festival, ovlivnily restrikce spojené s panikou okolo koronaviru. Ty se projevily především dopoledne, kdy divadlo MIMo.s. nabídlo dvě představení nazvané Pohádka pirátská. Tyto dětské hry jsou tradičně určené malým divákům z mateřských a prvních stupňů základních škol, jejich řady ale letos vinou strachu a restrikcí hodně prořídly. Děti, které nakonec usedly na oddělené židličky, se výborně bavily interaktivní pirátskou pohádkou.

Odpolední program načal v sedmnáct hodin dvoučlenný soubor Teatro Piccolino Lukáše Šimona a v Kolíně hodně známého slovenského mima Štefana Capka s klaunskou a žonglérskou parodií na cirkus s prvky němé grotesky a výchovou ke gentlemanství pojmenovanou Pan Bonobo. Dvojice Helena a Jakub Urbanovi říkající si Koťátko zkázy na Karlově náměstí představila dvě inscenace, ta první se jmenovala stejně jako celé divadlo a bavila nejen děti, ale i dospělé, to když do svých skečů plných fyzického divadla a jednoduchých převleků zařadila odkazy na filmy jako Sandokan, Pobřežní hlídka nebo Xena. Jejich další hříčka se s vtipným odkazem na Woody Allena jmenovala 101 věcí, co jste chtěli udělat, ale báli jste se a tygr s leopardicí v jejich podání zapojili do tanečního reje i diváky.

Další, v tomto případě čistě pánská, dvojice říkající si Bratři v tricku, je na kolínské Gasparádě jako doma a tentokrát představila zábavný skeč nazvaný Hra o trůn spočívající ve všech možných variacích na záchod, který okupuje tajemná postavička. Nechyběly taneční vložky, žonglování s rolemi toaletního papíru i mechanismus fascinující především dětské diváky, naopak záchodový zvon coby zábavnou divadelní rekvizitu objevilo místní divadelní sdružení Igdyž už před několika desetiletími.

Na slavný a vyhlášený mezinárodní soubor Teatr Novogo Fronta přišla největší divácká návštěva, těšili se také početní fotografové a menší roličku si v něm střihla zakladatelka souboru a režisérka i jiných projektů, třeba v pražské RockOpeře, Irina Andreevna. Hra nazvaná Kolaps nahlížející do zákulisí zrodu divadla a herecké motivace sice bavila, přesto jsme v Kolíně od tohoto seskupení byli zvyklí vídat daleko náročnější a reprezentativnější představení.

Povedenou tečkou pátečního programu pak byla velice zdařilá světelná iluze souboru Ilusias pojmenovaná Blue Illusion – vtipná, krátká, přitom úderná a dech beroucí.

Téměř všechna páteční představení byla přímo určena dětem, případně jim jejich sledování nijak neuškodilo, občas ale naopak některé děti škodily inscenacím, to když se bezostyšně nahlas bavily, neustále běhaly tam a zpátky či na herce pokřikovaly. Je to v jejich přirozenosti, zásah rodičů by byl na místě, ale bohužel chyběl. Některým dospělým pak možná v zase v programové nabídce chyběla ještě nějaká závěrečná muzika, na kterou bývali v minulosti zvyklí, přeci jenom se končilo na páteční večer netradičně brzy již po deváté hodině večerní. Na druhou stranu pestrý program probíhal na minutu přesně dle připraveného harmonogramu a nedal příliš vydechnout. Naplánované a dodržované přestávky byly v délce pouhých několika minut a diváci si během nich stačili jen přenést židličky k dalšímu místu hraní.

V sobotu program letošní Gasparády pokračuje dalšími pěti představeními, začíná se v sedmnáct hodin, tečku se svými vehikly udělá o desáté večerní V.O.S.A. Theatre.