Páni z Kolína točili v Terezíně

/FOTOGALERIE/ Členové skupiny historického šermu Páni z Kolína se podíleli na natáčení druhé řady koprodukčního seriálu Marie Terezie. Byly to například záběry do scény ve skladu zbraní, kdy se francouzská armáda chystá na tažení do Čech a k obsazení Prahy. K vidění budou Páni z Kolína i v poslední scéně před úplně poslední klapkou dílu.

Autor: Jana Martinková