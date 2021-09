Oslava rockové muziky a svobody: v Kolíně zazpívala Jana Uriel Kratochvílová

/FOTOGALERIE/ Po dlouhých dvanácti letech se do velkého sálu Městského společenského domu v Kolíně vrátila předposlední zářijový čtvrtek zpěvačka Jana Kratochvílová. Žena, která svým chraplákem a oblékáním se do sítí a barevných podprsenek tak dlouho dráždila komunistický režim, až byla nucena emigrovat do Anglie.

Z koncertu zpěvačky Jany Kratochvílové ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Nyní žije s bubeníkem Jiřím Georgem Hrubešem, mezi rockery známým i jako bubeník legendárního Pražského výběru, který ji píše nový a nutno říci, že hodně tvrdý repertoár a provokuje stále. „My jsme jako první začali nosit roušky coby znak rebelie, dnes to po nás převzal celý svět,“ bavila několik desítek fanoušků. „Buďte svobodní, nenechte si vzít svobodu,“ varovala později. Vyprávěla i o tom, jak každý z nás může oslovit vlastní buňky k tomu, aby nás poslechly a podvolily se našim příkazům a přáním. Což se jí zřejmě daří, protože ve svých osmašedesáti letech vypadá pořád výborně. Kromě písniček z posledních desek zpívaných anglicky i česky, zazněly i její největší hity jako Copánky přejmenované na Korálky či závěrečná Publikum tvé jsem já, kterou si zpívali všichni přítomní. Připravené přídavky bohužel kvůli poruše jedné z části muzikantské aparatury nezazněly, Jana Kratochvílová se tedy s fanoušky rozloučila jednou skladbou zazpívanou á capella. PODÍVEJTE SE: Komorní sál v Kolíně zaplnily lebky a hnáty, zahrál KriminalRoman Přečíst článek › Posledním akordem ale večer nekončil, po krátké pauze dorazila Jana Kratochvílová mezi své fanoušky a ochotně se s nimi fotila a rozdávala autogramy. Dva příznivci si na podpisy přinesli množství obalů od desek mapující celou zpěvaččinu kariéru, což ona s chutí komentovala. „Tohle je prostřílené sako a jim hrozně vadilo, stejně jako síť, do které jsem byla oblečená, to vůbec nechápu,“ smála se ukazující obal desky se dvěma písničkami prodávaných tenkrát za dvanáct korun československých. „Kapela perfektně šlapala a výborně jsem se bavil,“ vyznal se Mirek, jeden z mála místních příznivců. Mezi přítomnými byli fanoušci, kteří dorazili z Jihlavy, Mělníka, Mladé Boleslavi, Prahy či Trutnova. „Opravdu smekán klobouk, věděl jsem, na co jdu, protože nerad bych někam šel a pak zjistil, že se mi to nelíbí, ale skutečnost předčila všechna moje očekávání. Fakt moc dobrý,“ shrnul Tomáš, další posluchač z Kolína.