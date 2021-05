Jak žije orchestr, když nekoncertuje ani nezkouší?

Zřizovatel orchestru, tedy město Kolín, začalo s rekonstrukcí místnosti, kde má MhFK notový archiv. Opravila se podlaha, natírala se okna, malujeme, uklízíme, zkrátka děláme to, co se v době koncertování dělá složitě. Nyní jsme ve fázi, kdy čekáme na sestavení nábytku a proběhne stěhování všech věcí, které jsou odloženy na půdě v Zámecké, zpět do zrekonstruovaných prostor. Šijí se nové uniformy, místo zkoušek hudebních byly zkoušky uniforem, lidé se na ně sjížděli postupně na domluvené časy. Na nástroj si cvičí každý sám doma. Doufáme, že jakmile se situace aspoň trošku zlepší a bude to možné, začne se třeba i po menších částech zkoušet, aby si hudebníci zahráli.

Neplánujete koncert on-line?

Vůbec. Takovéto koncerty nemají kvalitu, je tam zpoždění zvuku, prostě zoufalství. Navíc svolat orchestr, který od září nezkouší, by bylo velmi problematické. Jde o sestavu lidí od mladých, jimž je třeba 15 let, přes maturanty, mámy od dětí (mimochodem, v nedávné době se nám v orchestru dvě děti narodily), přes lidi v produktivním věku až po seniory, dvěma je k 80 letům. Někteří členové by měli obavy sjet se, nechceme riskovat.

Kdyby se situace uvolnila, s čím prvním byste vyrazili koncertovat?

Nadvakrát se připravoval koncert v Čáslavi, má ale vazbu na školní pěvecký sbor, bylo to takřka hotové, ale sbor podléhá pravidlům jako školy, takže by se musel dělat jiný program. Dlužno také dodat, že hrát pro 50 lidí, to si může dovolit malý orchestr, ne my. Nicméně pan dirigent hodně psal, takže budou novinky.

Co orchestr plánuje na letošek?

Pro tento rok zatím nemáme nic připraveno, čekáme, jak se situace vyvine. Pevně věříme, že se nám podaří několik koncertů uskutečnit. Máme domluvený koncert v Havlíčkově Brodě na oslavách K. H. Borovského, je v září, tak se to snad povede. Vyloučit nelze, že se ani letos neuskuteční Kmochův Kolín, ale rádi bychom v červnu udělali koncert na náměstí.

Jaký byl pro MhFK uplynulý rok?

Měl jsme v plánu hodně akcí. Orchestr měl poprvé vyjet se zmíněným Pozváním na Kmochův Kolín do Čáslavi. V plánu byly dva zahraniční zájezdy – jeden do Slovinska, kde partnerský orchestr slavil 50 let, druhý na festival do Chorvatska. Ale jarní program byl zrušen, jediné, co se stihlo ještě odehrát, byla akce malé dechovky pro Klub přátel Františka Kmocha v únoru na Zámecké. Když se situace v květnu trošku zlepšila, orchestr začal zkoušet a uskutečnil na Karlově náměstí koncert Pocta Františku Kmochovi. Na podzim byl domluven koncert v Senátu v rámci kulturního léta. Zde jsme měli štěstí, že se vůbec koncert uskutečnil. Hygienická situace se začala zhoršovat pár dní před koncertem, takže koncert byl neveřejný, byl pro uzavřenou skupinu 100 zvaných hostů. Krátce po koncertě byl opět vyhlášen nouzový stav a MhFK musela zrušit i podzimní program. Neuskutečněný koncert v Čáslavi se z dubna přesunul na říjen, i v tomto termínu musel být zrušen, zrušily se pietní akty, soustředění a zrušil se i vánoční koncert v městském divadle.