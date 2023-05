/FOTOGALERIE/ Nakonec slušně zaplněný sál Městského společenského domu v Kolíně už téměř tradičně aplaudoval ve stoje na závěr téměř dvouhodinového čtvrtečního koncertu. Jeho hlavním protagonistou byl zpěvák Ondřej Provazník, který má opravdu hlas jako Karel Gott, čehož si všimla nejen vdova po Zlatém slavíkovi Ivana a Provazníkovi udělila pardon v nakládání se jménem svého manžela, ale i Mistrův letitý souputník Felix Slováček, který jej se svým Big Bandem doprovázel.

Koncert Ondřeje Provazníka v Městském společenském domě v Kolíně. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Ve špičkovém orchestru rockeři odhalili třeba členku kapely Sto zvířat nebo část dechové sekce skupiny Laura a její tygři a pokud v publiku byli, nadchla je i skladba, kterou zahrál Felix Slováček na saxofon hned po úvodní znělce, jmenovala se A Whiter Shade Of Pale a byla z repertoáru britské rockové kapely Procol Harum. Pak už přišla chvíle Ondřeje Provazníka, který v perfektní hlasové formě sázel pecky jako Ptačí nářečí, Žalu jsem dřív se smál nebo Oči má sněhem zaváté.

Po ní pozval na pódium Annu Julii Slováčkovou, s níž si zapěl duet Dotýkat se hvězd, ona sama pak nabídla Lásko má já stůňu z muzikálu Noc na Karlštejně, Son Of The Preacher Man z repertoáru Dusty Springfield nebo Rolling In The Deep od Adele, svůj pěvecký blok pak uzavřeli opět duetem Čau lásko a bouřlivý aplaus Aničku vrátil ještě zpět na pódium. „Karel vždycky říkal, že by chtěl vidět, jak by asi vypadala,“ uvedl Ondřej Provazník skladbu Má první láska se dnes vdává.

Populární Včelku Máju zazpíval v němčině i češtině a Felix Slováček opět sál roztleskal saxofonovou podobou slavné Moriconnovy písně z filmu Tenkrát na Západě. Závěrečné pecky jako Čas růží, Pretty Woman nebo Lady Karneval už si zpíval celý sál a sponzorské obří květiny hlavní protagonista rozdával nejen Aničce a Felixovi, ale i své dívce a její mamince nebo divačce, která přijela až ze slovenských Košic, za což slovensky poděkovala.

Po třech přídavcích, zakončených symbolicky písničkou Ráno jedu dál a nastalé improvizované autogramiádě a společném focení, obří pugét slovenská dáma ze srdce věnovala Ondrovi Bělohlávkovi, vozíčkáři, znalci muziky a sběrateli společných fotografií s kulturními hvězdami. Perfektní večer se ve skupinkách rozebíral ještě dlouho po závěrečném potlesku. „Bylo to pohlazení po duši,“ objevila se první odezva na sociální síti.