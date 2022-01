OBRAZEM: Výstavní rok zahájil v Kolíně fotograf Jiří Hrbek. Představil portréty

Než dostalo prostor výborné hudební trio ve složení saxofonista Petr Venkrbec, kytarista Bohumil Dvořák a kontrabasista Marek Lánský, vzal si slovo sám autor a provedl zájemce několika svými díly. „Dá se říci, že tahle výstava ukazuje záchranu věcí, které už tu nejsou. Jeden z obrazů znázorňuje třeba fotografii mého ateliéru na Žižkově, do níž jsem umístil některé předměty, nechal je vyfotit profesionálním fotografem a pak to celé namaloval. Dalo by se říci, že je to taková kolorovaná fotografie, ale není to úplně přesné,“ poznamenal výtvarník.

Velkoplošné obrazy Martina Mainera je možné v Městské galerii v Kolíně zhlédnout do soboty 9. dubna.