Zahajovací řeč k místnímu lidu pronesla královna Anna Falcká. Po ní v proslovu pokračoval král Karel IV., který připomněl, jak je důležité chránit své vlastní symboly, jako je například kříž na věžích kostelů, tolik příznačný pro naše kulturní prostředí a zemi. A také, jak je důležité chránit si uchování svobody. Neboť její cenu mnohdy pochopíme, až když o ni přijdeme.

Občanům i vínu požehnal katolický farář, páter Josef Nerad, který si pro ně připravil legendu o víně. Na pódiu se poté s místními přivítala také místní starostka Alena Švejnohová.

Královnu na pečeckém vinobraní letos prezentovala Iveta Štědrá z Kolína, jako kostýmovaný král ve čtvrceném varkoči se symboly českých lvů vystoupil Michal Müller z Peček. Symbol lva, kterého máme ve státním znaku nebo na vlajce Středočeského kraje, získal do erbu Přemysl Otakar I. od šlechtického rodu Welfů z území současného Německa.

Následovalo vystoupení nazvané Bedna kolínské skupiny šermířů Poprávu. Souboj rytířů o okovanou pokladnici předvedli šermíři věrně a poutavě, s horlivým nasazením. Někteří diváci raději poodstoupili do pozadí, aby neschytali také nějakou ránu mečem. Kolínské šermíře můžete znát například z filmové pohádky Princezna zakletá v čase.

Na letošní vinobraní přijaly pozvání také hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) a poslankyně Věra Kovářová Železná (STAN).

Zatímco děti hojně dováděly na skákacím hradu, jejich dospělý doprovod si mohl vychutnat čerstvý burčák z Moravy. Červený byl dovezen z vinic vinařství Bisenz z Bzence, bílý pocházel z produkce vinařství Konečný z Čejkovic.

Hudební doprovodný program letos zprostředkovala kapela Vrzavá Suzy, která je složena z muzikantů z Peček, Nymburka i z Prahy. Na country žánr návštěvníci události reagovali s nadšením. Za světla měla jen hrstka odvážných odvahu tančit v prostoru před pódiem.

Po devatenácté hodině, když se vinobraní blíží k závěru, dožadují se tanečníci pochopitelně přídavku. Škoda, že ochota (či odvaha?) tančit se objeví pokaždé, až tanečníky schová rouška tmy. Kapelnice Iva Misarová souhlasila s pěti hudebními přídavky, víc již čas vyměřený zábavě však nedovolil.

Vstup na událost zdarma je možný zajistit financováním jedině s většinovým příspěvkem města a s podporou místních podnikatelských subjektů, zato všem patří poděkování. A také všem, kdo přišli.

Poděkování od Michala Müllera



Oproti minulému roku se při pořádání vinobraní zlepšila manuální pomoc. Konkrétně můj spolužák ze základní školy Radek Skala, svou profesí vedoucí výzkumného ústavu rostlinné výroby, nám pomohl postavit mobiliář a připravit párty sety, aby mohli návštěvníci pohodlně sedět. Za zapůjčení dalších párty setů a odvoz děkuji Lukášovi Hanzelínovi, řediteli kulturního střediska.



S přípravou pódia, označením informačními cedulemi, účetnictvím k události mi také výrazně pomohla moje matka Lenka Beranová. Děkuji všem, kdo přiložili ochotně ruku k dílu a pomohli připravit vinobraní pro veřejnost. Za fotografie z události děkuji fotografovi Jaroslavu Železnému.



A co by se ještě mohlo zlepšit? Kdyby návštěvníci vinobraní uměli náležitě pozdravit přijíždějící královský pár pozdravem „Sláva králi. Ať žije král český a královna“. Aby se lidé více usmívali na sebe navzájem a přidali se do tance dříve. Kapelu to rozhodně potěší a bude se jim také lépe hrát.



Přemýšlím o variantě s placeným vstupem, příspěvkem na vinobraní od návštěvníků. Tak, jak se běžně děje jinde. Mohl by potom být připravený ještě bohatší hudební a doprovodný program. Zajistit financování události pro veřejnost se vstupem zdarma je totiž vždy náročné.

Michal Müller