Punkový večírek tam zahájila místní a zároveň organizující kapela Blank Out a už od prvního akordu byl nepříliš velký sálek zaplněný a fanoušci řádně pogovali, a to až tak, že občas frontmanovi Honzovi Douskovi zmizel v nenávratnu jeho zpěvový mikrofon.

Na Houbu i The Fialky atmosféra ještě zhoustla, a to nejen vzhledem k tomu, že obě kapely zahrály průřez svými největšími hity, které si zpíval celý sál, ale nechyběly ani tradiční skoky do publika, což v případě některých fanoušků s více kily bylo pro ruce nosičů i problémem.

„Kdo byl na Garage Festu?“ zeptal se zpěvák kapely Houba Majkl a později připomněl i klip, který na tomto kolínském festivalu skupina natočila.

Tečku za úspěšným večerem, při němž sál i přilehlé prostory praskaly ve svých švech, udělala benešovská kapela RV 4.