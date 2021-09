„Jsou to především písně o lásce ve všech jejích podobách,“ řekla Eliška Tesařová v úvodu koncertu obsahující především sefardské skladby a který synagogu zaplnil hudbymilovnými návštěvníky, z nichž velké množství bylo přespolních.

Ta do kolínské synagogy pozvala soubor Plaisirs de Musique s kolínskou zpěvačkou Eliškou Tesařovou. „Do těchto krásných prostor jsem chtěla seskupení hrající k němu stylovou muziku, a když jsem vybrala tenhle soubor, ani jsem si neuvědomila, že je Eliška z Kolína,“ podotkla k tomu Eibenová.

„Zrodil se za všeobecného hudebního ticha v pandemické době sklonku loňského a začátku letošního roku. Je festivalem hudby a jejího sdílení, radosti a společného naladění. Zahrnuje koncerty skvělých interpretů, divadelní představení, přednášky a výstavy. To vše na mimořádně krásných místech české krajiny,“ uvedla k tomu dramaturgyně a vedoucí festivalu Gabriela Eibenová.

