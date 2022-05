„Další písnička je z mojí poslední desky Tohle je vzkaz a je o tom, jaké to je přijít na svět v docela dobré době po světovém konfliktu,“ uvedl písničkář další skladbu Narodit se po válce. „Je stará asi třicet devět let a zdá se, že časem začne platit ještě více. Pozoroval jsem tenkrát na sídlišti rejdění kluků, kteří si hráli na válku. A mě teď napadá, jak si asi před lety někde hrál malý Vladimír,“ rozesmál publikum před tím, než zahrál písničku Klukovské války.

Ironicky o politice i klimatu. Jiří Dědeček otevřel hudební večery na terasách

Pamětníky pak potěšil titulní ze svého vůbec prvního LP Kdo to zavinil. Na dva songy se hlavní hvězda stala doprovodným hráčem kytaristy Ládi Zítky, který nejprve zahrál titulní skladbu své desky Šesťákový svět a poté sklidil asi největší potlesk večera za píseň Pašík. „Ta na oné desce není, tu jsem složil o covidové uzávěře,“ vysvětlil.

Po přestávce se Slávek Janoušek věnoval své desce, na které zhudebnil básně Jiřího Žáčka a pojmenoval ji Učitel Žáčkovi, Žáček učiteli. „Vznikla tak, že jsem měl na konferenci recitovat básníkovy verše, ale raději jsem je zhudebnil,“ zavtipkoval a zahrál písničky Maloměsto či Má vlast, na níž napsal melodii i Michal Prokop, či 20. století, kterou ještě nenatočil. „On mi posílá další texty, takže už mám materiál na příští album,“ dodal Slávek Janoušek.

OBRAZEM: Majálesu déšť neublížil. Muzikanti se přestěhovali do podloubí

„Jako poslední vám zahrajeme jednu opravdu starou skladbu, která vznikla tak, že jsme se na silvestra trumfovali v tom, jaká města neuvidíme, protože nás tady z toho pionýrského tábora nikam nepustili. Já jsem jako milovník historie chtěl cestovat do Francie nebo Řecka, ale čtrnáct let mě nikam nepustili,“ připomněl zpěvák zrod svého největšího hitu Rozhovor s nádražákem o tom, že stejně žádná Vídeň či New York nejsou. Coby přídavek pak zazněla další autorova notoricky známá Kometa.

Další koncerty v prostředí, které si chválí účinkující i posluchači se odehrají v červnu, kdy zahraje kapela Bílý tesák a kníže porno folku Záviš.