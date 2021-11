Sotva někdy okolo půl jedenácté dozněla poslední skladba, jen za pár hodin vešla v omezení přísnější protikovidová opatření přikazující mimo jiné na koncertech sedět. To se však ještě pár minut po osmé hodině nemuselo, i když několik diváků se za stůl ke svému moku rádo posadilo, většina si ale stoupla před pódium, aby si užila perfektní koncertní atmosféru.

První polovinu koncertu vystupovali muzikanti pod svým druhým jménem Veteráni studené války, které proslavili především dnes již nežijící kytaristé Zdeněk Juračka a Ota Petřina a hráli lyričtější skladby jako třeba krásnou Petřinovu Tak zazpívej jí blues nebo největší hit Sovy. „No tak si vychutnávejte intelektuální hudbu, protože to co přijde po nás, to bude masakr, my jsme ta slušná předkapela,“ bavil fanoušky frontman obou skupin Jiří Růžek.

Pravdou je, že po krátké přestávce vtrhlo na pódium Vítkovo kvarteto jako vichřice. K dosavadní partě muzikantů se přidal další baskytarista a s nafukovací kytarou legendární manažer Slávek Jíša opěvovaný i v jednom textu Zdeňka Rytíře pro Petru Janů. A to už jely písničky, které zná každý fanoušek jako Bigbítový dunění, AIDS, opěvování limonády Bróňa s Máňou…

Na nekonečný Drát v uchu, kdy publikum do umdlení zpívá slogan „nejde ven“ se mezi publikum vydal nejen Růžek, ale i oba kytaristé. Pod pódiem se vyskytovalo i větší množství fotografů, než tomu bývá běžně zvykem, probíhal tu totiž fotografický workshop místní umělecké školy zaměřený právě na focení koncertů.

„Nevím, jestli vám to workshopista říkal, ale je zakázané fotit muzikanty Vítkova kvarteta z profilu,“ vtipkoval v první polovině Jiří Růžek vystrkující své břicho, ve druhé pak pozval fotografy přímo na pódium, což se naskytne u málokteré kapely. „Holky, je mi šedesát dva let, mám osmiletou vnučku a moji dceři je asi tolik, kolik vám všem dohromady. Takže si držím odstup,“ oslovil s humorem dívčí část fotografické suity.

Samozřejmě nechybělo ani oblíbené sólo bubeníka Bena Vítka na přilbu nasazenou na jeho hlavně a především závěrečný Pražskej démon zpívaný nadšeně desítkami hrdel. Pak už zbývalo jen rozloučení s podáním rukou těm nejbližším fanouškům…