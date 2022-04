Jedna z mála převzatých písniček večera zazněla hned jako druhá, a to od amerického písničkáře Pete Seegera. „Podle mě je to otec folkové hudby, na jeho koncertu jsem byl, když mi bylo sedmnáct let. Oni ho sem tenkrát pustili, protože byl členem americké komunistické strany. Když viděl náš tehdejší socialistický realismus v praxi, vrátil se na svou farmu, propustil všechny své otroky a ze strany vystoupil,“ bavil Lohonka publikum a vzápětí už hrál jen své písničky či upravené lidové nebo tradicionály.