Diváky band přivítal skladbou s názvem Computer a pokračovali skladbami One men band a Hip hop. Po těchto písních přišla na scénu také zpěvačka Petra Schacherlová, která zazpívala písně It had better be tonight, Get happy a Avalon. Před pauzou muzikanti zahráli skladbu Manteca od Gordona Goodwina.