OBRAZEM: Na sobotním setkání sběratelů tentokrát vedli nakupující

Co se týká sobotních setkání sběratelů v saloncích kolínského Městského společenského domu, je to jako na houpačce. Jednou hodně prodávajících marně vyhlíží příchozí, kteří by měli zájem o jejich zboží, jindy zase dorazí více nakupujících a marně pátrají po širším sortimentu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ze setkání sběratelů v saloncích kolínského Městského společenského domu v sobotu 12. března 2022. | Foto: Zdeněk Hejduk

Druhá varianta nastala druhou březnovou sobotu, kdy několik tradičních tváří a odborníků třeba na sbírky známek tentokrát nedorazilo. Zato přišlo více návštěvníků než jindy. Hned po ránu se u stolku se vstupenkami málem vytvořila dokonce fronta. Ale nakonec si všichni našli to, co hledali, i když třeba v omezené míře. FOTO: Škola v Sendražicích slaví 100 let. Připravila i ukázkové vyučovací hodiny Třeba se poptávka s nabídkou protne za měsíc, další setkáni se ve sejných místech uskuteční v sobotu 9. dubna.