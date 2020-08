Ale sprchlo jen při setu rapové party Peneři Strýčka Homeboye, fanoušci oblékli pláštěnky, vytáhli deštníky a bavili se pod pódiem dál. Nakonec se po celkem osvěžujícím dešti vyklenula nad areálem duha a až do konce festival pokračoval v příjemném počasí.

Pár minut po třinácté hodině druhého dne letošního rozděleného ročníku odstartovala čáslavská skáčková kapela Big S, která před dvěma lety vyhrála kolínský TPCA Beat Fest, aniž by do té doby jedinkrát živě vystoupila. Teď předvedla set plný energie, vtipné komunikace s publikem, korunovaný jednotným a ke hrané muzice odpovídajícím oblečením.

I přes hodně drsný slovník oslovila především něžnější část publika písničkářka říkající si Mucha, která ale tentokrát dorazila s celou kapelou. Nakonec je jasné, že humorně podané příběhy o blbých chlapech či menstruaci ocení především ženy.

Spíše naopak to pak bylo s následující nu metalovou kapelou Cocotte Minute, která do kotle pod pódiem vrhla své tvrdé písně v podání zpěváka Zellera, jenž sice točil mikrofonem, ale mezi lidi ani na stožár se tentokrát nevydal. Hitovku Kopem! si zpívali všichni.

To charismatický Martin Kraus z pódia sbíhal, aby tančil s dětmi i seniorkami, a protože na poslední chvíli nemohla přijet závěrečná kapela United Flavour, dostaly dvě před nimi více prostoru. Což publikum napříč generacemi ocenilo, s Martinem si zpívalo všechny jeho hity podávané coby řízný bigbít se třemi řádně zvukově osolenými kytarami. Vzpomínalo se na legendární Slunečný hrob, jedla zdravá Kořenová zelenina, hledal se Můstek či Starý časy, došlo i na známou dvojici Šiksa a gádžo. No a mohl by být jiný přídavek na festivalu konajícího se u železniční zastávky Český Brod než Vlakem na Kolín?

Druhá kapela, která dostala více prostoru, je také téměř domovská na těchto přehlídkách. Vypsaná fiXa si vzala na pomoc trio dětských tanečnic z kroužku manažerky Dydly, které opravdu vydržely křepčit na pódiu po celý devadesátiminutový set. Zpěvák Márdi se svými spoluhráči roztančil a rozezpíval před půlnocí publikum průřezem všech kapelních hitů od titulní téměř dvacet let staré desky Brutální všechno nazvané letopočtem 1982 přes Lunapark či Drogový večírek až po Ledňáčky. Na své si přišli všichni.

Do vymazleného areálu se vešel nejen poměrně široký sortiment občerstvení, ale i vynález těchto festivalů – Live Jukebox, v němž tentokrát dva muzikanti vyhrávali dle požadavků publika vyjadřovaného mačkáním tlačítka u vybrané písně. Ti vyplňovali především přestávky na hlavní scéně, Silent párty mohla naopak fungovat kdykoliv, protože její účastníci tančili na muziku pouštěnou výhradně jim do sluchátek a kterou okolí neslyšelo.

Dva festivalové dny vrátily do Českého Brodu zase muziku a letní pohodovou atmosféru, kde se potkává několik generací, pamětníci s těmi, kteří si přišli zkusit festival poprvé. Naplánovaný letošní a koronavirovými opatřeními zničený program s Třemi sestrami a Marií Rottrovou coby hlavními taháky, je kompletně přesunutý na příští rok. Snad už v té době nebude po viru ani památky a festival se uskuteční tak, jak jsme zvyklí.