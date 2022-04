Publikum pak kromě příbuzných hudebníků a náhodných milovníků vážné hudby tvořili především členové Kruhu přátel hudby, kteří mají i tyto koncerty zdarma v rámci své zakoupené permanentky. Přestože se ani tentokrát orchestr neobešel bez několika muzikantských výpomocí, bylo na první pohled vidět, že dochází k pozvolné generační výměně. Mezi muzikanty sedělo několik mladých hudebníků - i dětí. Na hornu hrál dokonce třináctiletý Ukrajinec Igor. „Přišel do Základní umělecké školy Františka Kmocha, že by chtěl hrát, tak jsem ho pozval a on se chytil,“ vysvětlil Igorovu účast bubeník orchestru Leoš Severa.