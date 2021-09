Jen pár stovek metrů od tohoto domu, v sále Na Zámecké, se pod vedením manželů Pavly a Jaromíra Kuprových sešli druhý pátek v září tanečníci již podruhé, takže waltz už dali celkem slušně i s hudebním doprovodem a čekaly je první pokusy s polkou, a to na muziku hranou jediným muzikantem.

Jako tradičně se chlapci a dívky nejdříve naučili, jak žádat o tanec známými kouzelnými slůvky „Smím prosit?“ a hned naostro začali pilovat jeden z lehčích tanců waltz. Celkem se jich do závěrečného prosincového věnečku naučí deset, hraje jim k tomu reprodukovaná hudba, na prodlouženou a věneček mají pak organizátoři připravený velký taneční orchestr.

Pro stovky mladých lidí znamenají končící prázdniny první vstup do společnosti, to když startují kurzy taneční a společenské výchovy. Druhý zářijový pátek se i se svým garde doprovodem poprvé sešli ve velkém sále kolínského Městského společenského domu, kde první taneční kroky vyučují manželé Hana a Eduard Zubákovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.