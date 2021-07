Oživit kolínské Zálabí netradiční kulturou se rozhodly dvě dámy, majitelky Bistra u STAPu v sousedství louky, jíž po většinu roku vévodí dva dřevění medvědi, hrdinové kresleného seriálu Potkali se u Kolína.

Kapela Něco zahrála u STAPu | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Předposlední červencový čtvrtek se na přírodním pódiu již podruhé představila originální kapela Něco. Ta sází především na zábavné texty zesnulého Milana Reháka a díky bohatému rejstříku kláves pro ni není problém hudebně plynule přejít z diskotéky osmdesátých let do německého šlágru, zemitého rokenrolu či undergroundu jak od legendární kapely The Plastic People.