Role moderátora a režiséra her se ujal Luděk Staněk, ostatní už byli staří známí: Richard Genzer, Michal Suchánek, Jakub Kohák a Kolíňák Michal Novotný v Partičce přezdívaný Bohouš. První hra se týkala kolínských reálií a postupně ubývající slova měli protagonisté na vylíčení příběhu o hořící místní elektrárně, který se jim nakonec trošku vymkl.

Ve hře na reklamaci se Michal Suchánek domáhal výměny stanu, aniž by to věděl, v detektoru lži se z plovárny stala cukrárna a příběh se také poněkud zamotal. Diváci si poté vyžádali Michala Suchánka coby oblíbeného překladatele pro neslyšící a po větách, které nechceš slyšet přišel konečně zlatý hřeb programu, a to oblíbená Geňova party.

Z mnoha diváky navrhovaných hostů nakonec zvítězili skaut, kterého ztvárnil Michal Novotný, akvarijní rybička v provedení Jakuba Koháka a homosexuální elektrický vysavač, kterého si s velkou chutí zahrál Michal Suchánek. Překvapivě právě jeho Geňa odhalil jako prvního, nakonec dostal i skauta držícího bobříka mlčení.

Celou hodinu a půl se téměř čtyři stovky fanoušků osobitého humoru výborně bavily a co chvíli se ozývaly výbuchy smíchu a odcházely ze sálu s dobrou náladou a úsměvem na rtech. Než se zvedli fanoušci ze židlí, byla nejpopulárnější dvojice ze čtveřice protagonistů už také pryč.