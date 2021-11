Na své současné tour propaguje aktuální dvojalbum Porchlight, s hostujícím Joe Luis Walkerem, kterého si mohli tuzemští fanoušci užít na koncertě v pražském Lucerna Music Baru.

Na české koncertní šňůře fenomenálního kytaristu doprovází půvabná bubenice Klára Böhm a baskytarista Matěj Černý. Společně zaplněnému kolínskému sálu nabídli vyváženou směs rokenrolu a blues, samozřejmě prošpikovanou kytarovými sóly, ke konci koncertního setu se přidali se sólovými výkony na své nástroje i spoluhráči.

„Tohle je moje nejoblíbenější skladba,“ uvedl Tood legendární Wish You Were Here od kapely Pink Floyd, zavzpomínal i na slavnou skladbu Need Your Love So Bad, proslavenou kytaristou a zakládajícím členem kapely Fleetwood Mac Peterem Greenem.

Nadšení fanoušci vytvořili perfektní atmosféru, když potleskem odměnili každý protagonistův sólový výkon. Finále koncertu obstarala cover verze hitu kapely Rolling Stones You Can't Always Get What You Want z alba Let It Bleed z roku 1969.

Ihned po závěrečném potlesku se kytarista a zpěvák vydal za svými fanoušky, aby osobně prodával svá aktuální CD, které ihned podepisoval a také se ochotně se zájemci fotil.