„Patří ke generaci, která začínala svoje studie na Akademii výtvarných umění v Praze v době relativní názorové svobody osmašedesátého roku a končila v době už naprostého kulturního a morálního marasmu. Pro mnohé znamenal tento rozkladný proces uzavření se do ateliéru, pro některé pak zásadní orientaci na intimní svět prožitku,“ napsal o autorce Pavel Rajdl, kurátor zdejších výstav.

Vernisážových hostů nedorazilo mnoho, navíc měli všichni na ústech roušky, včetně celou akci uvádějícího Pavla Rajdla i samotné autorky, která do prostor umístila především okruh svých témat posledních deseti let – kameny, listí, motýly i nějaké ty abstrakce. Výstava potrvá do čtvrtka 29. října.