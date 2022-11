Předposlední říjnový čtvrtek se opět vrátil do sálu společenského domu, tentokrát však v podání Jana Holíka, který se v městě na Labi představil zřejmě úplně poprvé, povětšinou tu hrál jeho kolega Jakub Slach. „Měl jsem tu vystoupit jednou na silvestra, ale v divadle byla tma a zhasnuto, nevím, kdo to tenkrát zavinil, ale vrátili jsme se do Prahy slavit konec roku,“ zavzpomínal herec na setkání s Kolínem.