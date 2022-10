„Moje umění je inspirováno přírodou a kosmem. Pracuji s naším vnitřním prostorem, přírodou kolem nás a přírodou, kterou jsme nemohli vidět očima. Moje abstraktní díla jsou založena na pozorování paralelních realit, kde jsou demonstrovány kosmické principy. Pracuji na něm pomocí oleje nebo vlastních vyvinutých technik použití akrylových barev, surových pigmentů a médií dohromady. Některé obrazy jsou vyrobeny bez použití štětců a jak to dělám, je tajné,“ napsal autor na svých internetových stránkách a v podstatě i v tomto duchu promluvil k vernisážovým hostům.

Pavel Rajdl vystavuje v Galerii V Zahradě především menší formáty své tvorby

„Několik jich skončilo v ohni,“ přiznal Ječmínek v úvodu své řeči těžkosti tvorby. Do kolínské výstavní síně pověsil více jak dvacet obrazů, z nichž jeden pouhý se z těch ostatních vymyká. „Jsou to takové hologramy znázorňující vhled do jiného člověka,“ prozradil Ječmínek. Vernisáž náladovou muzikou ozvláštnil kytarista Bohumil Bartuněk, jinak baskytarista čáslavské kapely 13 PM a především sběratel obrazů Jakuba Ječmínka.

Prodejní přehlídka bude k vidění do neděle 13. listopadu.