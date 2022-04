V nastoupené hudební cestě se ale rozhodla pokračovat jeho manželka, zpěvačka, kytaristka a flétnistka Zuzana a společně se zpěvačkou a hráčkou na perkuse Magdalenou Jungwirthovou, kytaristou, houslistou a zpěvákem Tomášem Vávrou a baskytaristou a zpěvákem Jiřím Maškem přijeli v úterý 5. dubna do Kolína. A na toho, kdo do komorního sálu na koncert dorazil, čekal jedinečný zážitek.

Čtveřice v nádherném zvukovém provedení, pestrém hudebním doprovodu a v čistotě čtyřhlasů přezpívala a přehrála písničky, na kterých se ve svém životě podílel právě Dušan Vančura. Zazněly tak jak slavné spirituály, tak třeba i skladby známé z repertoárů bratrů Nedvědů, ale i Lennonovo Imagine, anglická balada Válka růží nebo v dudácké úpravě proslavená Amazing Grace, to vše v nádherném pěveckém podání a s českými Vančurovými texty.

Tradičním kolínským oříškem pak zůstává, že zatímco na Spirituál kvintet bylo vždy v místním divadle vyprodáno, na v podstatě stejný druh muziky teď dorazilo jen pár jedinců. „Návštěvnost bývá různá, ale teď chodí všeobecně všude málo lidí, nás navíc moc fanoušků nezná, i když se to snažíme samozřejmě změnit. Teď jsme třeba vyjeli s novým klipem,“ řekl Jiří Mašek.

Z pódia dodal: „Já objíždím štace také jako zvukař a jednou s námi hrál americký hráč na foukací harmoniku a Robert Křesťan s dalšími českými muzikanty se v sále, kde nebyla návštěva nějak velká, před ním kvůli tomu tak nějak ošívali. A on jim na to řekl, že ho nezajímají lidi, kteří zůstali doma, ale ti, co přišli.“

Za to sklidil potlesk přítomných posluchačů, kteří si posléze vytleskali dokonce přídavek v podobě Staré archy, známé spíše jako Kocábka, kterou si všichni s chutí zazpívali. A i tentokrát pak došlo na autogramiádu a prodej upomínkových předmětů. „Jsem spíše fanoušek rockové muziky, ale tohle byl jeden z nejlepších koncertů, jaké jsem v poslední době slyšel,“ vyznal se jeden z přítomných.