Jeho režisér Miloslav Šmídmajer před promítáním snímku, který měl jen před pár dny celostátní premiéru, omluvil avizovanou hereckou delegaci. „Martin Pechlát byl nastydlý už na premiéře, Hana Vagnerová natáčí a představte si, Jakub Štáfek moderuje kongres ODS. Tohle všechno dnes herci dělají,“ bavil režisér.

Na pomoc mu záhy přišel i slovenský kameraman snímku Peter Beňa žijící nyní v Kolíně. Spolu pak odpovídali na dotazy z publika, které odměňovali propagačními předměty filmu. Diváci v sále se tak dozvěděli, že se film natáčel dvacet tři dny převážně v Olomouci, stál osmnáct miliónů korun, historku o zbytečně přes půl republiky cestujícím komparzistovi či odpověď na otázku, jestli se David Novotný choval jako Jarda Kužel ze seriálu Okresní přebor.

„Pro některé kolegy je natáčení s ním náročné, protože on do poslední chvíle blbne a pak je hned zase v roli,“ prozradil režisér rozdávající baterky, sluneční brýle a dokonce trenýrky s logem filmu. „Máte tu skvělého kinaře, který vylepuje ty naše mrtvoly. Byl dokonce jedním z prvních, je tu plné kino, takže určitě přijedeme zase,“ odpověděl Miloslav Šmídmajer na otázku, proč přijel zrovna do Kolína a slíbil, že s novým filmem herce určitě přiveze.