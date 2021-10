Muzikanti se ani nesnažili odcházet a hned pod pódiem se opět se zájemci fotili a podepisovali připravené fotokarty. „Byl to moc krásný večer, úplně jsme zapomněli na volby, kovid a další starosti dnešních všedních dnů. Škoda, že Kolíňáci nepřišli ve větším počtu, ale i tak tu byla nádherná atmosféra,“ vyznala se při odchodu po třiadvacáté hodině jedna z návštěvnic.

Své zážitky s Kolínem líčil i kytarista a klávesista kapely Luděk Maulis. „Před mnoha lety jsem tu prodával ve stánku na Kmochově Kolínu a dostal jsem pěstí od chlapíka, který tvrdil, že je hráč amerického fotbalu a pokutu od hygieny za to, že jsem měl v jednom mrazáku maso a zmrzlinu,“ bavil několik desítek převážně starších fanoušků, mezi nimiž se ale našlo i několik mladších a v začátku i malé dítě.

Beatový bard se rozloučil skladbou To se budem príma mít, v níž si vyzkoušel kolínský fanouškovský pěvecký sbor. „Jak jsem si před koncertem oživil v místní kronice, hrál jsem v tomhle sále naposledy v roce 2009,“ připomněl Karel Kahovec své účinkování coby host na plese Města Kolína se svojí domovskou kapelou George & Beathovens.

Léty prověřené hity kapely The Beatles, které zná každý a také si je každý ihned po prvním akordu začal zpívat v úvodní pětačtyřicetiminutovce čtvrtečního koncertu zahrála kladenská kapela The Beatles Revival neboli Original Vintage Band.

Z koncertu kapely The Beatles Revival (Original Vintage Band) s Karlem Kahovcem ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

