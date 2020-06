OBRAZEM: Noc kostelů ovládla Českobrodsko

Do akce Noc kostelů se zapojila také českobrodská farnost, a to se všemi svými kostely. Jen tři z nich měly ale rozsáhlejší program než jen volný přístup, a to byl kostel sv. Gotharda v Českém Brodě, kostel sv. Jakuba Většího v Kounicích a kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři.

Noc kostelů na Českobrodsku | Foto: Václav Šolta

V Českém Brodě se od 16 hodin konala mše svatá, po ní byl kostel otevřen k prohlídce či modlitbě. V kounickém kostele se v 18 hodin rozezněly zvony, které započaly Svatojakubskou cestu, která vedla k místnímu hřbitovu a měla znázorňovat pouť do španělského Santiaga de Compostela. V 19 hodin započal koncert, při kterém na varhany exceloval Jiří Kopečný a zpívala sólistka Irena Čápová. V libickém kostele se natáčel nový seriál Přečíst článek › Ve Lstiboři proběhla varhanní improvizace pod vedením Petra Štěpána, verše přednesené Rudolfem Kvízem, preludování a kytarová sóla v podání Jana Čížka a samozřejmě výstava fotografií „Co se událo v kostele od Noci 2019 do Noci 2020“. PŘED 10 LETY: Festival Kmochův Kolín nevynechal ani prezident Václav Klaus Přečíst článek ›

Autor: Václav Šolta