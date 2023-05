"V Kolíně se nám vždycky hraje dobře," předeslal Igor Timko, muž, jehož hlas mají fanoušci No Name spojený se všemi hity kapely.

V Kolíně jsem na vašem koncertě poněkolikáté, je to náhoda, že tu vystupujete takhle často?

Nevím, jestli je to úplně často. Já si myslím, že jsme tu naposledy hráli tak před pěti lety, takže to zas tak úplně často není. Funkční kapela, která vystupuje v Česku a na Slovensku, vystupuje všude málo. Takže jestli vám přijde, že v Kolíně hrajeme často, tak to znamená, že nás máte rád a za to jsem vděčný. Například doma v Košicích vystupujeme 16. května na Majálesu snad po čtyřech letech. Jsou velká města jako Praha, Bratislava nebo Ostrava a tam se hraje častěji, i firemní večírky a podobně. Takže v Kolíně mi to úplně časté nepřijde, ale vždy se sem těšíme, i když přejezd dodávkami po lávce na ostrov je masakr, ale amfiteátr je velmi příjemný.

Zdroj: Petr Procházka

Pozdrav od Igora Timka.

Stihli jste se někdy kromě koncertu podívat i po městě nebo na to není čas?

Vždycky je to o tom, jaký máte program. Ale teď jsme přijeli z Ostravy, před tím jsme byli v Brně a v Karlových Varech. Takže jsme hodně ucestovaní a uhraní, i když to jsme chtěli, nechci si stěžovat. Jen tím chci říct, že kdybych dneska ještě chtěl poznávat krásy Kolína, už by to byl hazard s večerem, protože se musíme pořádně vyspat, čeká nás natáčení televizní talkshow.

Když zmiňujete program posledních dní, jak je to pro vás náročné? Nejsou to úplně krátké cesty.

Je to náročné, ale když člověk nepije alkohol a do rána nenahání holky po diskotékách, tak se to dá. Ale silnice jsou rok od roka lepší, i když v obou našich zemích by tempo stavby dálnic mohlo být lepší. Petr Janda už má na tachometru nějaký ten pátek a vždycky říká, že cesty strašně dlouho trvají. Je mi to líto, pomohlo by to i turismu, Slováci rádi jezdí na Moravu, vy zas máte rádi Tatry. Ale hlavně, že je tu mír a ne válka.

Igor Timko, frontman slovenské kapely No Name.Zdroj: Deník/Michal Burda

Když se ještě vrátíme ke Kolínu, jaké je tu podle vás publikum?

Myslím si, že čím menší město, tím srdečnější publikum. Ve velkých městech jsou lidé takoví chladnější, ale v dnešní době migrace funguje takovým způsobem, že v Kolíně může být člověk z Moravy, Prahy, ale i Košic. Důležité je, abychom diváky bavili.

Jak v tomhle nabitém kalendáři stíháte děti, rodinu, nejbližší?

Dá se to stíhat, i když je to samozřejmě vždycky trochu nepříjemné. Děti ví, že se někdy jede na dovolenou bez tatínka, protože taková plnohodnotná sezona je. V létě na to vůbec není čas, i když v roce 2024 plánujeme uprostřed léta dva volné týdny. Ale zase jsme s nimi intenzivně, protože když například v pátek a sobotu hrajeme, tak jsme od neděle do čtvrtka doma. Takže je to možná lepší, než když tatínek ráno zmizí do práce, večer se vrátí unavený a jde spát.

Stíháte při tom všem ještě koníčky?

Máme hodně vedlejších aktivit. S kamarádem Milanem se snažíme přivést zpět k životu kino Družba u nás v Košicích, kolem kterého intenzivně pracuji. Mimo to učíme na vysokých školách, já konkrétně herecký zpěv na Univerzitě Mateja Bela v Bánské Bystrici. Blíží se zkouškové období, takže bude také práce dost. Dohromady vyučuji už asi sedmnáct let.

Zdroj: Youtube

Videoklip Elity má na Youtube kanálu kapely už téměř 2,5 milionu zhlédnutí

Když se vrátíme k No Name, máte nějakou vaší oblíbenou písničku, kterou zpíváte nejraději?

To je těžké. Každá kapela potřebuje hit. Když jich máte deset, patnáct, dvacet, tak je to super, protože už se pak nehádáte o tom, co zahrajete, ale o tom, co nezahrajete. Máme rádi interakci s lidmi, což naše písničky dovolují. Velmi také záleží na tom, jak dlouhý koncert nás ten den čeká.

Když si ve volném čase pouštíte hudbu, co posloucháte?

Víceméně cokoliv, jsem v tomhle hodně otevřený. Moje patnáctiletá dcera si v aplikaci na streamování hudby vygenerovala, že za poslední rok poslouchala 46 hudebních žánrů. Takže hlavně ona mě zásobuje, co si pustím. Jinak samozřejmě rádio a podcasty, politika mě velmi intenzivně zajímá.

No Name je šestičlenná slovenská pop-rocková skupina založená 26. srpna 1996 v Košicích. Zakládajícími členy byli Viliam Gutray a trojice bratrů Timkových - Igor, Roman a Ivan. Opravdový průlom přišel až v roce 2000 s albem Počkám si na zázrak a to především díky písním „Ty a Tvoja sestra“ a „Žily“. Následovaly úspěšné desky Oslávme si život, Slová do tmy a Čím to je. Leden 2008 byl ve znamení natáčení nové desky V rovnováhe, která se natáčela ve studiu Propast hudebníka Petra Jandy. V roce 2016 vydali No Name zatím poslední desku S láskou, která na hudebním webu iReport obdržela hodnocení čtyř hvězdiček z pěti. Zdroj: Wikipedie